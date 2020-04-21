السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 04:31 مساء
سعوديون برتدون كمامات في الرياض. (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في البلاد.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، بتسجيل 1147 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 868 تم كشفها عبر المسح النشط، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11631 شخصًا.

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ويمثل هذا الرقم أكبر معدل يومي للإصابات بالفيروس في السعودية منذ بدء التفشي في البلاد، وسجل هذا المؤشر زيادة ملموسة قبل 4 أيام، لكنه شهد منذ ذلك الحين استقرارًا نسبيًّا دون قفزات كبيرة، حيث بلغ في إحصائية السبت 1132 حالة، والأحد 1088، والإثنين 1122.

وذكر العبد العالي أن عدد الإصابات التي تعتبر نشطة حاليًا يبلغ 9882 حالة، منها 81 حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة. وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة كذلك بتسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى109 أشخاص.

السعودية تسجل 1122 حالة إصابة بفيروس «كورونا» و6 حالات وفاة

وأعلن تسجيل 150 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، مشيرًا إلى أن الحصيلة العامة للمتعافين من المرض وصلت إلى مستوى 1640 شخصًا. وقال العبد العالي إن إجمالي الفحوص المخبرية تخطى حاجز 200 ألف، وتم القيام بنصف مليون تقييم ميداني ضمن المسح النشط.

وسبق أن أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، «زيادة الأعداد بشكل ملحوظ» في الأيام الماضية، موضحًا أن هذا الارتفاع يأتي «نتيجة عمل المسح النشط».

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