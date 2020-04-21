رئيس الوزراء الإيطالي يعرض خطته لتخفيف قيود «كورونا» نهاية الأسبوع

رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي. (أرشيفية)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، الثلاثاء، أنه سيعرض بالتفصيل «قبل نهاية الأسبوع» الإجراءات التي ستتخذها البلاد لتخفيف القيود المفروضة من أجل إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، والخروج تدريجيًّا من الأزمة الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد».

وكتب كونتي على حسابه على «فيسبوك»: «كنت أود أن يكون بوسعي القول فلنفتح كل شيء مجددًا، على الفور وسننطلق مجددًا صباح الغد، لكن مثل هذا القرار سيكون غير مسؤول. سيؤدي الى ارتفاع منحنى العدوى مجددًا بشكل خارج عن السيطرة، وسيجعل كل الجهود التي بذلناها حتى الآن تذهب سدى»، وفق «فرانس برس».

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وإيطاليا، الدولة الأكثر تضررًا بفيروس «كورونا المستجد» في أوروبا، تطبق إجراءات عزل منذ 9 مارس، كما أن بعض مناطق الشمال فرضت الحجر حتى قبل ذلك. وفترة الحجر مُدِّدت مرتين، ويفترض أن تنتهي في 3 مايو. وتسعى الحكومة إلى تجنب ارتفاع جديد لعدد الإصابات بالفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 24 ألف شخص في إيطاليا مع تجنيب الاقتصاد خسائر إضافية.

وكتب كونتي: «هذه الحكومة أعطت الأولوية لحماية صحة المواطنين، لكنها لا تغفل بالتأكيد عن هدف الحفاظ على فاعلية نظام الإنتاج». وعرض في رسالته الصعوبات المرتبطة بـ«المرحلة الثانية» من إعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي، موضحًا أنه سيعلن التفاصيل لمواطنيه «قبل نهاية هذا الأسبوع». وقال: «يمكننا التفكير بمنطقية أننا سنطبقها اعتبارًا من 4 مايو».

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وسيتحدث كونتي، الثلاثاء، حول الأزمة أمام البرلمان قبل انعقاد المجلس الأوروبي الخميس. وكتب رئيس الوزراء الإيطالي: «أوقفوا التعامل بقسوة مع بلادنا، العالم بأسره يواجه صعوبات. يمكننا أن نكون فخورين بالطريقة التي نواجه فيها هذه المحنة الصعبة جدًّا».

وتابع: «يجب أن نعيد الفتح على أساس سياسة تأخذ في الاعتبار كل التفاصيل والمعطيات. سياسة جدية وعلمية».