عدد الوفيات بفيروس «كورونا» يتجاوز 170 ألف حالة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 12:22 مساء

تسبب فيروس كورونا المستجد بأكثر من 170 ألف وفاة في العالم، ثلثاها تقريبا في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس»، استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة التاسعة و35 دقيقة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش.

وأحصيت 170 ألفا و566 وفاة في العالم، ومليونان و483 ألفا و86 حالة إصابة، وبين الوفيات 106 آلاف و737 حالة في أوروبا.

بينما بلغ عدد المصابين في القارة الأوروبية مليونا و215 ألفا و424 شخصا، لتكون القارة الأكثر تضررا من الوباء، بينما وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (42 ألفا و364 شخصا) متقدمة على إيطاليا (24 ألفا و114) وإسبانيا (21 ألفا و282) وفرنسا (20 ألفا و265) وبريطانيا (16 ألفا و509).

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