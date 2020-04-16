البيت الأبيض: مجموعة السبع تدعو إلى مراجعة شاملة لمنظمة الصحة العالمية

مقر الرئاسة الأميركية (البيت الأبيض)، واشنطن دي سي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن قادة دول مجموعة السبع أبدوا تأييدهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتقاده الحاد منظمة الصحة العالمية، ودعوا إلى «إصلاح» الهيئة الأممية وإلى إجراء «مراجعة شاملة» لمنظومتها.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية عقب انتهاء الاجتماع أن «القادة أقروا بأن دول مجموعة السبع تسهم سنويا بأكثر من مليار دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية، وقد تركّزت غالبية النقاشات على انعدام الشفافية وسوء إدارة المنظمة المزمن للجائحة» بحسب «فرانس برس».

مراجعة شاملة

وأضاف البيان أن «القادة دعوا إلى عملية مراجعة شاملة وإصلاح». واتفق قادة مجموعة السبع على تنسيق إحياء اقتصاداتهم بعد جائحة كوفيد-19 وضمان «سلاسل توريد موثوقة» في المستقبل.

واستضاف الرئيس دونالد ترامب مؤتمراً عبر الفيديو مع قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، فيما تتطلع أكبر الاقتصادات في العالم بشكل متزايد إلى إنهاء الشلل الاقتصادي الناجم عن القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

إعادة النمو الاقتصادي

وقال البيت الأبيض في بيانه: «كلف قادة مجموعة الدول السبع وزراءهم بالعمل معاً لإعداد جميع اقتصادات مجموعة السبع لاستئناف أنشطتها بأمان وعلى أساس من شأنه أن يسمح لدول المجموعة إعادة النمو الاقتصادي من خلال أنظمة صحية أكثر مرونة وسلاسل توريد موثوق بها».

وأضاف البيان «اتفق قادة مجموعة السبع على أن يظلوا ملتزمين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استجابة عالمية قوية ومنسقة لهذه الأزمة الصحية وما يصاحبها من فاجعة إنسانية واقتصادية وبدء انتعاش قوي ومستدام».