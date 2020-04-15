فرنسا: ثلث أفراد طاقم حاملة الطائرات «شارل ديغول» مصابون بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 08:40 مساء

أظهرت الفحوص أن أكثر من ثلث بحارة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول يحملون فيروس «كوفيد-19» منذ عودتهم بصورة مبكرة إلى فرنسا الأحد، بعد اكتشاف مصابين بالوباء على متنها، وفق حصيلة مؤقتة نشرتها الأربعاء وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان «حتى تاريخ مساء 14 أبريل، شملت اختبارات الكشف عن الفيروس 1767 بحارا من المجموعة الجوية البحرية. أجريت الغالبية العظمى من هذه الاختبارات لبحارة من حاملة الطائرات. وكانت اختبارات 668 منهم إيجابية». ومن بين هؤلاء «دخل 31 مستشفى سانت آن التابع لوزارة القوات المسلحة في تولون (جنوب) وواحد في العناية المركزة»، بحسب «فرانس برس».

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