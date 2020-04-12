ارتفاع حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في إسبانيا

عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء وباء «كوفيد-19» في إسبانيا الارتفاع مع تسجيل 619 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في هذا البلد إلى 16972 وفاة، وفق أرقام جديدة أعلنتها الحكومة.

في المقابل، تراجع عدد الإصابات الجديدة المثبتة في 24 ساعة عما كان عليه السبت مسجلا حوالى 4100 إصابة. وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إسبانيا إلى 166019، ما يجعل من إسبانيا الدولة الثالثة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.