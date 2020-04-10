98 وفاة جديدة بـ«كورونا» في تركيا والحصيلة ترتفع إلى 1006

تخطت تركيا، الجمعة، عتبة ألف وفاة جراء فيروس «كورونا» المستجد مع إحصاء 98 وفاة جديدة، أعلنت عنها وزارة الصحة.
وأسفر وباء «كوفيد-19» عن 1006 وفيات من أصل 47029 إصابة بالإجمال في تركيا، على ما أوضح الوزير فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي في أنقرة.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء