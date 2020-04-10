98 وفاة جديدة بـ«كورونا» في تركيا والحصيلة ترتفع إلى 1006

صورة تعبيرية عن فيروس «كورونا» المستجد.

تخطت تركيا، الجمعة، عتبة ألف وفاة جراء فيروس «كورونا» المستجد مع إحصاء 98 وفاة جديدة، أعلنت عنها وزارة الصحة.

وأسفر وباء «كوفيد-19» عن 1006 وفيات من أصل 47029 إصابة بالإجمال في تركيا، على ما أوضح الوزير فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي في أنقرة.