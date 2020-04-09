كورونا يحصد أرواح 881 شخصا في بريطانيا خلال يوم واحد.. ويسجل حصيلة قياسية في نيويورك

شابة تضع قناعا في نيويورك (أرشيفية: أ ف ب)

سجلت المملكة المتحدة 881 وفاة إضافية لمصابين بكوفيد-19، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7978 وفاة، وفق ما أعلن الخميس وزير الخارجية دومينيك راب.

وأضاف راب خلال مؤتمر صحفي أن عدد الإصابات المسجل رسميا بلغ 65077 حالة في البلاد، مما يجعلها من بين الأكثر تضررا في أوروبا، وحضّ البريطانيين مرة أخرى على احترام الحجر الذي يتوقع تمديده، وفق «فرانس برس».

في سياق قريب، سجلت ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، حصيلة قياسية جديدة لعدد الوفيات اليومية (799)، لكنها سجلت في المقابل انخفاضا غير مسبوق في عدد حالات الاستشفاء، وفق ما أعلن الخميس الحاكم أندرو كومو.

الرقم الأكثر انخفاضا

وقال كومو في مؤتمر صحفي يومي حول آخر تطورات الفيروس «نحن بصدد تسوية المنحنى، سجلنا 200 حالة استشفاء جديدة» مما يعتبر «الرقم الأكثر انخفاضا الذي نسجله منذ بداية هذا الكابوس».

وسجلت نيويورك حصيلة وفيات قياسية على امتداد الأيام الثلاثة الماضية.

