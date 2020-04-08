«فرانس برس»: 60 ألف وفاة في أوروبا جراء «كورونا المستجد».. وإيطاليا وإسبانبا في الصدارة.

مريضة وعاملان صحيان في مستشفى في بيرغامو في إيطاليا. (أ ف ب)

خلف وباء «كورونا المستجد» أكثر من 60 ألف حالة وفاة في أوروبا، أو أكثر من 70 % من مجمل الوفيات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير أعدته وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية، الأربعاء، في الساعة 16:15 ت غ.

ومع ما مجموعه 60325 وفاة و762625 إصابة، فإن أوروبا هي القارة الأكثر تضررًا من جائحة «كوفيد-19» التي خلفت 84435 وفاة في الإجمال. وتعد إيطاليا مع 17669 وفاة وإسبانيا 14555 وفاة أكثر الدول الأوروبية تضررًا، تليهما فرنسا مع 10328 وفاة والمملكة المتحدة 7097 وفاة. وسجلت بريطانيا الأربعاء عددًا قياسيًّا من الوفيات.