كونتي يطلب من أوروبا دعما أكبر لمواجهة «كورونا» بعد وفاة أكثر من 13 ألف إيطالي بالفيروس

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أكثر وحدة وشجاعة وطموحا في مواجهة وباء «كورونا» المستجد.

وكتب كونتي في صحيفة «لاريبوبليكا»: «إنه زمن إبداء المزيد من الطموح والوحدة والشجاعة»، وذلك ردا على رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، التي اعتذرت عن التأخر في مساعدة إيطاليا، الدولة الأكبر تضررا في العالم من الوباء، حيث توفي فيها نحو 14 ألف شخص نتيجة الإصابة بالفيروس، وفق «فرانس برس».

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وكانت فون دير لايين قدمت اعتذاراتها لإيطاليا في تلك المقالة، معترفة بأن «أوروبا تتحرك اليوم وتقف إلى جانب إيطاليا، لكن الوضع لم يكن دائما كذلك».

وتابعت فون دير لايين: «علينا أن نقر بأنه في بداية الأزمة حيال الحاجة لرد أوروبي مشترك لم يفكر كثيرون إلا بمشاكلهم الوطنية». واختتمت رسالتها بمبادرات اتخذها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأكثر تضررا خصوصا إيطاليا.

كونتي يطلب التضامن المادي

ورد كونتي : «نحن مدعوون إلى القيام بقفزة نوعية تتيح أن نطلق على أنفسنا تسمية اتحاد سياسي واجتماعي وليس فقط اقتصاديا». وقال إن «التضامن يجب أن يكون الحبر الذي نكتب فيه صفحة التاريخ هذه».

ووصف مشروع تخصيص ما يصل إلى مئة مليار يورو للدول الأكثر تضررا، بدءا بإيطاليا للتعويض عن تراجع دخل من سيعملون ساعات أقل، الذي تطرقت إليه رئيسة المفوضية بأنه «إيجابي»، مشددا على ضرورة المضي نحو مساعدات بأبعد من هذا الرقم.

سندات كورونا

كما أطلق على مسألة «سندات كورونا» «السندات الأوروبية للإنعاش والنهوض»، مشيرا إلى ضرورة توجيهها إلى تمويل الجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذلها أوروبا لإعادة بناء نسيجها الاقتصادي والاجتماعي.

وكرر القول إنه من غير الوارد تقاسم الدين القديم للدول المعنية، إذ إن إيطاليا تحتل المرتبة الثانية بعد اليونان للدول الأكثر مديونية للاتحاد الأوروبي.

وتابع كونتي أن مثل هذه الخطوات يجب أن تتيح في المقابل «استخدام (قوة النار) الفعلية للأوروبيين بالكامل» لإنشاء «برنامج مشترك وتقاسم الدعم وإنعاش اقتصادنا وضمان مستقبل لائق لعائلاتنا وللشركات وللعمال ولكل أولادنا».