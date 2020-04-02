ظريف يرد على ترامب: إيران لا تبدأ حروبا ولا تتحرك إلا دفاعا عن النفس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 02:25 مساء

أكدت إيران، الخميس، أنها «لا تبدأ حروبا» و«لا تتحرك إلا دفاعا عن النفس»، وذلك ردا على تحذيرات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإيران وحلفائها من الهجوم على القوات الأميركية في العراق.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على «تويتر» الخميس: «خلافا للولايات المتحدة التي تكذب خفية وتغش وتغتال، إيران لا تتحرك إلا دفاعا عن النفس ولا تبدأ حروبا»، مضيفًا: «لا تسمحوا لدعاة الحرب بتضليلكم مرة أخرى».

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إيران من دفع «ثمن باهظ» إذا ما هاجمت هي أو حلفاؤها في العراق القوات الأميركية المنتشرة هناك.

وجاء في تغريدة للرئيس الأميركي: «إذا حصل هذا الأمر، ستدفع إيران ثمنا باهظا جدا»، وأضاف ترامب: «بناء على معلومات، تخطط إيران أو حلفاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية أو منشآت في العراق»، إلا أنه لم يتّضح ما إذا كان سيّد البيت الأبيض يعني أن لدى واشنطن معلومات استخبارية عن تلك الخطة، وفق «فرانس برس».

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