منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»

عامل في متجر في حي بروكلين بنيويورك، 20 مارس 2020 (فرانس برس)

حذر مديرو وكالتين تابعتين للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، في بيان نادر الإصدار، من خطر حدوث نقص في المواد الغذائية في السوق العالمية بسبب الاضطرابات في التجارة الدولية، وسلاسل الإمدادات الغذائية جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ.

وقال كل من مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الصيني كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية، الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية البرازيلي روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك نادر نقلته «فرانس برس» اليوم الأربعاء، إن الغموض حول توافر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة قيود على التصدير التي قد تتسبب بدورها في نقص في السوق العالمية.

مطالبات بتأمين التبادل التجاري في العالم

وجاء في النص المشترك أنه بالنسبة إلى المنظمات الثلاث التي تعنى بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، «من المهم تأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية على وجه خاص».

وأعربت المنظمات الثلاث عن خشيتها خصوصا إزاء تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء، ما يتسبب بعرقلة الكثير من الزراعات الغربية وبحصول تأخر على الحدود لحاويات البضائع، ما يؤدي إلى هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة التبذير الغذائي.

ضرورة حماية الموظفين في قطاع الزراعة

وأشارت المنظمات إلى الحاجة إلى حماية الموظفين في قطاع الانتاج الغذائي والعاملين في الصناعة التحويلية للأغذية الزراعية، وأيضاً العاملين في التوزيع بهدف التقليل من تفشي الفيروس في القطاع والحفاظ على سلاسل الإمدادات الغذائية.

وأضاف مديرو المنظمات الثلاث: «عندما تكون المسألة خاصة بحماية الصحة ورفاهية المواطنين، ينبغي على الدول ضمان ألا تتسبب مجمل التدابير التجارية باضطرابات في سلاسل الإمدادات الغذائية». وأكدوا أنه «في فترات كهذه، يصبح التعاون الدولي ضروريا».

وختموا بالقول: «علينا ضمان ألا يؤدي تصدينا لوباء كوفيد-19، بطريقة لا إرادية، إلى نقص غير مبرر للمنتجات الأساسية ويفاقم الجوع وسوء التغذية».