إصابة طبيب التقى بوتين بـ«كورونا».. وفحوص الرئيس الروسي «طبيعية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 05:36 مساء

أصيب رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا» بالوباء، وهو كان التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة «إنترفاكس» الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي نقلا عن المستشفى.

وسارع الناطق باسم الكرملين إلى التأكيد أن الرئيس الروسي يجري فحوصا مخبرية دورية و«كلها طبيعية»، بحسب «فرانس برس».

وأوردت وكالة «إنترفاكس» أن بوتين التقى قبل أسبوع دينيس بروتسنكو، رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا».

وروسيا البالغ عدد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس وتسع وفيات.

ودخلت العاصمة موسكو وسكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة، الإثنين، بعزل شامل في إجراء اتخذته أيضاً 12 منطقةً في البلاد لمنع تفشي الفيروس.

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