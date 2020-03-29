نتانياهو وغانتس يحققان «تقدما كبيرا» في محادثات تشكيل حكومة وحدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس أنهما حققا «تقدما كبيرا» في المحادثات الرامية إلى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة وحدة، وأكدا أنهما سيعقدان اجتماعا الأحد «للتوصل إلى اتفاق نهائي».

وقال حزب الليكود بزعامة نتانياهو وتحالف «أزرق أبيض» الذي يقوده غانتس في بيان مشترك إن الرجلين اجريا محادثات طوال ليل السبت الأحد «بهدف تشكيل حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وغيرها من التحديات التي تواجه إسرائيل»، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان «تم إحراز تقدم كبير خلال الاجتماع وسيعقد اجتماع آخر خلال اليوم للتوصل إلى اتفاق نهائي».

وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في وقت سابق بيني غانتس تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي جرت في الثاني من مارس وكانت الثالثة خلال أقل من عام.

وأطاحت القوى المناهضة لنتانياهو الرئيس السابق للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يولي إدلشتاين، المقرب من رئيس الوزراء والعضو في الليكود. وانتخب غانتس الخميس رئيسا للكنيست ما أدى إلى انقسام تحالفه.

ودعا كل من رئيس الأركان السابق غانتس ونتانياهو إلى تشكيل حكومة وحدة لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، خصوصا في ظل غياب ضمانات أن غانتس سيتمكن من تشكيل الحكومة.

وأحصت إسرائيل حوالى أربعة آلاف إصابة و15 وفاة بفيروس كورونا المستجد.



جاء قرار غانتس لتقاسم السلطة والتحالف مع نتانياهو مفاجئا حتى لشركائه في الحزب وخصوصا أنه رفض اثر الانتخابات السابقة الانضمام إلى حكومة يترأسها «شخص متهم بالفساد».

لكن غانتس تخلى الأسبوع الماضي عن طموحاته السياسية لرئاسة الوزراء وانتخب رئيسا للكنيست مع دعوته لتشكيل حكومة «طوارئ وطنية» مع نتانياهو.

واتهم غانتس من قبل شركائه في الحزب بالاستسلام لنتانياهو «بدون قتال». وبرر رئيس الكنيست خطوته بأنها «ما يحتاج اليه شعبه» في ظل تفشي الفيروس.