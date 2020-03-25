«كورونا» يحصد أرواح 67 كاهنا في إيطاليا

كاهن في كنيسة فارغة في روما، 22 مارس 2020. (أ ف ب)

توفي 67 كاهنًا إيطاليًّا إثر إصابتهم بوباء «كوفيد-19» منذ بدء انتشار فيروس «كورونا المستجد» في إيطاليا بحسب حصيلة أوردتها جريدة مجلس الأساقفة الإيطاليين «أفينيري» الأربعاء.

ونشرت الجريدة أسماء الكهنة وغالبيتهم متقدمون بالسن، وفي بعض الأحيان نشرت صورهم وكانت تحدثت الثلاثاء عن 50 وفاة، بحسب «فرانس برس».

وأحدث حالتي وفاة أبلغت عنهما أبرشيتا كريمونا (جنوب شرق ميلانو في لومبارديا) ولاسبيزيا (المدينة الساحلية في جنوب جنوى). وكتبت الجريدة أن «الكهنة يمرضون ويموتون مثل الآخرين، وربما أكثر من الآخرين».

قبل أسبوعين طلب البابا فرنسيس من الكهنة التحلي «بالشجاعة للخروج والذهاب لرؤية» المرضى. وجاء هذا الطلب في 10 مارس، في وقت طلبت الحكومة الإيطالية من المواطنين الحد من تنقلاتهم وتجنب التواصل مع مرضى «كورونا المستجد». وتوفي 22 كاهنًا، بينهم أسقف في أبرشية بيرغامو (لومبارديا) المدينة التي تسجل أعلى عدد من الحالات في إيطاليا. وكانت أعمارهم تتراوح بين 59 و91 عامًا.

وتوفي ثلاثة كهنة تتراوح أعمارهم بين 79 و86 عامًا في بريشا (لومبارديا) البؤرة الأخرى للمرض. وأبلغت أبرشية ميلانو (لومبارديا) عن ست وفيات، وكذلك فعلت بارما في إيميليا رومانيا. وسجلت حصيلة مماثلة في كريمونا، حيث توفي كاهن يبلغ من العمر 104 سنوات.

أصغر كاهن توفي بالوباء هو أليساندرو برينيوني (45 عامًا) وهو الأول أيضًا في جنوب لإيطاليا في أبرشية ساليرنو (كامبانيا، جنوب نابولي). وأشارت الجريدة إلى إصابة عشرات الكهنة الآخرين، وبعضهم في حالة خطرة.

وحصيلة 67 كاهنًا لا تشمل الراهبات والرهبان أو المبشرين. ونشرت الجريدة أسماء سبعة من هذه المجموعة توفوا بسبب الوباء.