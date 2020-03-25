ماكرون و8 زعماء أوروبيين يطلبون إتاحة الاقتراض المشترك لمنطقة اليورو

دعا تسعة زعماء أوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى استصدار سندات تتيح الاقتراض في مواجهة «كورونا»، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وكتبوا في الرسالة التي اطلعت عليها «فرانس برس»، الأربعاء، «يتعيّن علينا العمل بشكل خاص على إتاحة أداة دين مشتركة تصدر عن مؤسسة أوروبية، وذلك بهدف جمع الأموال من السوق لفائدة كل الدول الأعضاء في سياق مواجهة الأضرار التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد».

وتوقعت مديرة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، حصول انكماش «كبير» في منطقة اليورو نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في مقال ينشر الجمعة في عدد من الصحف الأوروبية.

وقدرت المسؤولة في المقال، الذي يصدر بعد يوم على إعلان البنك المركزي الأوروبي خطة دعم ضخمة بقيمة 780 مليار يورو، أن «جزءًا كبيرًا من الاقتصاد متوقف بشكل موقت، ونتيجة ذلك سيتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير» حسب وكالة «فرانس برس».