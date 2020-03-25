ماكرون و8 زعماء أوروبيين يطلبون إتاحة الاقتراض المشترك لمنطقة اليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 04:40 مساء

دعا تسعة زعماء أوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى استصدار سندات تتيح الاقتراض في مواجهة «كورونا»، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وكتبوا في الرسالة التي اطلعت عليها «فرانس برس»، الأربعاء، «يتعيّن علينا العمل بشكل خاص على إتاحة أداة دين مشتركة تصدر عن مؤسسة أوروبية، وذلك بهدف جمع الأموال من السوق لفائدة كل الدول الأعضاء في سياق مواجهة الأضرار التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد».

وتوقعت مديرة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، حصول انكماش «كبير» في منطقة اليورو نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في مقال ينشر الجمعة في عدد من الصحف الأوروبية.

وقدرت المسؤولة في المقال، الذي يصدر بعد يوم على إعلان البنك المركزي الأوروبي خطة دعم ضخمة بقيمة 780 مليار يورو، أن «جزءًا كبيرًا من الاقتصاد متوقف بشكل موقت، ونتيجة ذلك سيتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير» حسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«تقصي الأهلة»: الخميس أول أيام شهر شعبان
ليبيا
ستيفاني ويليامز تدين «القصف المتكرر لمنطقة عين زارة» وتدعو إلى الوقف الفوري ...
ليبيا
البنتاغون: الأزمة الناجمة عن «كورونا» المستجد ستستمر «90 يوما»
دولى
محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو لوقف الاقتتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا
ليبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
الناظوري: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 8 أشهر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن الربو وعلاقته بفيروس «كورونا»