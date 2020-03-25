زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 09:16 صباحا
جزيرة كوناشيري المتنازع عليها بين روسيا واليابان، 10 أكتوبر 2018 (فرانس برس)

وقع زلزال بقوة 7.5 درجة صباح اليوم الأربعاء قبالة جزر الكوريل الروسية، بحسب ما ذكر معهد الزلازل الأميركي.

وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على عمق 59 كلم عن سطح البحر وعلى بعد حوالي 1400 كلم شمال شرق مدينة سابورو اليابانية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأكد المركز الأميركي للتحذير من تسونامي أنّه ما زال يقيّم الواقع لتحديد مستوى الخطر. وأضاف أنّ هذا الزلزال لديه الإمكانية لتوليد تسونامي مدمّر في منطقة المصدر.

النزاع على أربع جزر بين روسيا واليابان
والكوريل أرخبيل يعد من عشرات الجزر البركانية ويقع بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ وتتنازع السيطرة على أربع من جزره اليابان وروسيا.

والجزر الأربع المتنازع عليها هي: هابوماي وشيكوتان وإيتوروفو وكوناشيري، وتقع في أقصى جنوب الأرخبيل وتطلق عليها موسكو اسم «الكوريل الجنوبية» في حين تسميها طوكيو «أراضي الشمال».

وقد حال النزاع على هذه الجزر دون أن توقّع روسيا واليابان حتى الآن اتفاق سلام ينهي حالة الحرب القائمة بينهما رسمياً منذ الحرب العالمية الثانية، على الرغم من عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1956.

وتعتبر طوكيو الجزر الأربع التي يسكنها حوالي 20 ألف شخص وضمها الاتحاد السوفياتي إليه في 1945 جزءاً لا يتجزأ من أراضي اليابان.

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