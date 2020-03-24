514 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 01:21 مساء
عاملان في مدخل فندق بمدريد تحول إلى مركز طبي، 19 مارس 2020. (فرانس برس)

سجلت إسبانيا عدد وفيات قياسيًّا خلال 24 ساعة بـ 514 حالة، جراء فيروس «كورونا المستجد» بين يومي الإثنين والثلاثاء، مما يرفع الحصيلة إلى 2696 وفاة، وفق وزارة الصحة في البلاد.

ويقترب عدد الإصابات المؤكدة من الأربعين ألفًا، مع تسجيل 39673 حالة حتى الآن، فيما تعزز السلطات إجراء الفحوص، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد» 16ألفًا و500 حالة حتى صباح اليوم، بينما تأكدت أكثر من 378 ألف إصابة في 174 بلدًا ومنطقة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن بعض البلدان تواجه صعوبة في تطبيق تدابير هجومية لمواجهة الفيروس بسبب نقص الموارد، لكنها شددت على اتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء.

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