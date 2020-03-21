نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وزوجته يخضعان لفحص «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 08:01 مساء

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أنه سيخضع السبت لفحص فيروس «كورونا المستجد» بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب بالفيروس.

وقال بنس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «(...) رغم أن طبيب البيت الأبيض أوضح أن لا سبب يدعو للاعتقاد بأنني معرض (للإصابة) وأن لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقًا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبًا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، سأخضع وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظهر»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «لا الرئيس (دونالد ترامب) ولا أنا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف»، لافتًا إلى أن الأخير «بخير».

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