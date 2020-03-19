الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أنا لا أحكم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 12:42 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه ليس «قيصر» روسيا، في مقابلة بثت، الخميس، بعد تبني تعديلات دستورية تتيح له تمديد بقائه على رأس الكرملين نظريا حتى العام 2036.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء «تاس» العامة سُجلت في فبراير في إطار الذكرى العشرين لتوليه السلطة، ردا على لقب القيصر، الذي يُسبغ عليه أحيانا: «هذا لا علاقة له بالواقع».

أنا لا أحكم
وأضاف: «أنا أعمل كل يوم، أنا لا أحكم. القيصر هو الذي يجلس وينظر إليك من علو، ويقول: أنا آمر وهم ينفذون، بينما يجرب في الوقت نفسه قبعة وينظر إلى نفسه في المرآة».

وعندما سُئل من قبل عن نيته أو عدم نيته البقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته العام 2024، قال الرئيس الروسي إن الأمر يعود إلى الروس ليقرروا بهذا الشأن: «إن الأمر الأهم، وهو مسألة مبدأ، هو موقف غالبية مواطني هذا البلد. إنها مسألة ثقة».

لا إجابة
وقال: «ليس لدي إجابة اليوم» على هذه الخطط. ورد المعارض الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني، على الفور وكتب على موقع «تويتر»: «القيصر قال إنه ليس قيصرًا».

طرح فلاديمير بوتين تعديلات دستورية في يناير أُضيف إليها بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة في مارس، تعديل يتيح له بشكل خاص الحق في البقاء فترتين إضافيتين في الحكم بعد نهاية الفترة الحالية في العام 2024.

ويسمح التعديل لفلاديمير بوتين «بتصفير» فترات رئاسته، في حين أن القانون الروسي يمنع الرئيس من قضاء أكثر من ولايتين متتاليتين في السلطة. ويفترض اعتماد التعديلات التي نددت بها المعارضة بشكل نهائي بعد «تصويت شعبي» مقرر في 22 أبريل.

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