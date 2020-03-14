بوتين يوقع إصلاحا يسمح له بالبقاء في السلطة ولايتين إضافيتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 04:36 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوجها إلى اعضاء مجلس النواب الروسي، 10 مارس 2020. (أ ف ب)

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، حزمة الإصلاحات الدستورية الواسعة النطاق التي اقترحها، ومن ضمنها إصلاح أُلحق بها بشكل مفاجئ هذا الأسبوع يسمح له بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين، على ما أفادت وكالة «تاس» الروسية.

ونشر الكرملين، على موقعه الإلكتروني، القانون الواقع في 68 صفحة، الذي يعرض مجمل التعديلات الدستورية، ما يؤكد مصادقة الرئيس عليها. وينبغي الآن أن تصادق المحكمة الدستورية على الإصلاح في مهلة أسبوع، بحسب القانون الروسي الذي ينص على آلية تشريعية خاصة لهذا النوع من التدابير.

وبعد ذلك تتم الموافقة بشكل نهائي على النص من خلال «تصويت شعبي» مقرر في 22 أبريل. وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، السبت للصحفيين، أن التصويت سيجري «رغم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد».

وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا الاقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق. ويسمح تعديل دستوري طرح الثلاثاء لبوتين بـ«تصفير» عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات العامين 2024 و2020.

وبرر الكرملين، الخميس، إدراج هذا التعديل بـ«انعدام الاستقرار» في العالم وانتشار فيروس «كورونا المستجد»، والمخاطر التي تتهدد روسيا. ونددت المعارضة الروسية بـ«اغتصاب للسلطة». وصادق البرلمان بشكل سريع جدًّا على حزمة الإصلاحات التي تعزز صلاحيات السلطة التنفيذية والبرلمان.

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