ترامب لم يبلغ القادة الأوروبيين مسبقا بقرار حظر السفر لأنه «لم يجد وقتا كافيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 08:23 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 6 مارس 2020 (فرانس برس).

دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن قراره حظر دخول الوافدين من الاتحاد الأوروبي دون إبلاغ الحكومات الأوروبية مسبقًا، قائلاً إنّه «لم يجد وقتًا كافيًا لفعل ذلك».

وجاء تصريح ترامب بعد رد فعل غاضب من رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على إعلانه الذي «اتخذ من جانب واحد ودون استشارة» الأطراف الأوروبية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض «لم أرغب في قضاء وقت في ذلك، يستغرق الأمر بعض الوقت، كان علينا التحرك بسرعة»، وأضاف:«عندما زادوا الضرائب علينا لم يتشاوروا معنا».

واعترف الرئيس الأميركي بأن تعليق دخول المسافرين من دول منطقة شنغن 30 يومًا إلى الولايات المتّحدة سيكون له «تأثير كبير» على الاقتصاد.

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