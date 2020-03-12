الكونغرس الأميركي يصادق على قرار يحد من صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 12:36 صباحا

أعطى الكونغرس الأميركي، الأربعاء، موافقته النهائية على قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن حرب على إيران.

وصادق مجلس النواب على القرار بغالبية 227 صوتًا مقابل 186، لينضم إلى مجلس الشيوخ في دعم النص الذي يمنع أي عمل عسكري ضد إيران دون طرحه على التصويت في الكونغرس، حسب وكالة «فرانس برس». ومن المنتظر أن يستخدم ترامب حقه بنقض هذا القرار، ولن يكون باستطاعة المشرعين الديموقراطيين المتحالفين مع حفنة من الجمهوريين المشككين بجدوى الحلول العسكرية إلغاء فيتو الرئيس لافتقارهم إلى الأصوات المطلوبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد في معركة دوري الأبطال.. الأربعاء
رياضة عالمية
تركيا تسجل أول إصابة بفيروس «كورونا»
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
رئيس جنوب أفريقيا يحبذ أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أفريقيا.. ويقبل دعوة ...
ليبيا
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر