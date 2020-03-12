الكونغرس الأميركي يصادق على قرار يحد من صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

أعطى الكونغرس الأميركي، الأربعاء، موافقته النهائية على قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن حرب على إيران.

وصادق مجلس النواب على القرار بغالبية 227 صوتًا مقابل 186، لينضم إلى مجلس الشيوخ في دعم النص الذي يمنع أي عمل عسكري ضد إيران دون طرحه على التصويت في الكونغرس، حسب وكالة «فرانس برس». ومن المنتظر أن يستخدم ترامب حقه بنقض هذا القرار، ولن يكون باستطاعة المشرعين الديموقراطيين المتحالفين مع حفنة من الجمهوريين المشككين بجدوى الحلول العسكرية إلغاء فيتو الرئيس لافتقارهم إلى الأصوات المطلوبة.