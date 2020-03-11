إيطاليا تغلق كل المتاجر في البلاد باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون «إننا نغلق المتاجر والملاهي الليلية والحانات والمطاعم»، مشيرًا إلى أن «خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة»، وأن «مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة»، وذلك حسب «فرانس برس».

يشار إلى أن عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا وصل إلى أكثر من 12 ألف شخص قضى منهم 827 شخصًا.