اليونان تعلق الدارسة 15 يوما لمنع تفشي «كورونا»

أعلن وزير الصحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، الثلاثاء، إغلاق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة 15 يومًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه أثينا جهودها للتصدي لتفشي الفيروس المعروف علميا باسم «كوفيد-19»، في محاولة يائسة للتغلب على انتشار المرض.
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