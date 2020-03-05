بومبيو: علينا عزل إيران لمحاولة الضغط على النظام لتغيير سلوكه

وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يقول في مؤتمر صحفي يبث الآن من مقر الوزارة «علينا عزل إيران لمحاولة الضغط على النظام لتغيير سلوكه»، مشيراً إلى أن «تقاعس إيران عن الكشف عن المواد النووية انتهاك واضح لاتفاقات حظر الانتشار النووي».