صدامات بين المهاجرين والشرطة اليونانية على الحدود التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 01:20 مساء

اندلعت صدامات بين المهاجرين واللاجئين والشرطة اليونانية على الحدود التركية، الأربعاء، فيما كرر المهاجرون محاولاتهم دخول أوروبا، مما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مصور وكالة «فرانس برس» إنه بالقرب من معبر بازاركولي التركي، أصيب مهاجر بالرصاص في ساقه، بينما حاولت مجموعة من اللاجئين اختراق الحاجز الحدودي، ثم عمد المهاجرون إلى إلقاء الحجارة على الشرطة اليونانية التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع، وشوهدت عدة سيارات إسعاف تركية تصل إلى المكان.

وفي شريط فيديو وزعته الحكومة اليونانية على وسائل الإعلام، بدا ضابط شرطة تركي يطلق قنبلة غاز مسيل للدموع على شرطة الحدود اليونانية، واقترب عدد كبير من المهاجرين من الشريط الشائك في وقت مبكر الأربعاء، وفقًا لصحفيين من وكالة «فرانس برس».

وسمع دوي طلقات وصراخ، فيما ارتفع دخان من حريق كبير، واصطف رجال شرطة مكافحة الشغب يحملون دروعاً على الجانب اليوناني من الحدود، في بلدة كاستانييس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجبرك على غسل الملابس الجديدة