إضرام النار في مركز سابق لإيواء المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 09:43 مساء
اضرام النيران في مركز سابق لايواء اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، 1 مارس 2020. (أ ف ب)

أضرم سكان في جزيرة ليسبوس اليونانية مساء الأحد النار في مركز سابق لايواء المهاجرين قرب شاطىء سكالا سيكامينياس.

وكانت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة تدير هذا المركز قبل ان يغلق نهاية يناير الماضي. وكان يستقبل المهاجرين موقتا قبل ان يتم نقلهم الى مركز آخر في الجزيرة، وفق «فرانس برس».

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تدعو اليونان إلى تجنّب القوة «المفرطة»

وتجمع نحو 150 من السكان حول المركز بعد وصول مهاجرين جدد الى شاطىء سكالا سيكامينياس خشية ان يعيد المركز فتح ابوابه ثم احرقوه في شكل جزئي. وشوهد نحو سبعين من طالبي اللجوء كانوا لا يزالون على الشاطىء مساء من دون بطانيات. ووصل 500 مهاجر على الأقل إلى نقاط مختلفة في ليسبوس على متن عشرة زوارق.

الاتحاد الأوروبي «قلق» من تدفق المهاجرين عبر تركيا

وأبدى سكان غضبهم حيال وصول هؤلاء ومنعوا زورقا يقل نحو خمسين مهاجرا من الرسو وصرخوا في وجههم «عودوا إلى تركيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أم كلثوم تعود إلى دار الأوبرا المصرية بتقنية الـ«هولوغرام»