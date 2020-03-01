إضرام النار في مركز سابق لإيواء المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية

اضرام النيران في مركز سابق لايواء اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، 1 مارس 2020. (أ ف ب)

أضرم سكان في جزيرة ليسبوس اليونانية مساء الأحد النار في مركز سابق لايواء المهاجرين قرب شاطىء سكالا سيكامينياس.

وكانت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة تدير هذا المركز قبل ان يغلق نهاية يناير الماضي. وكان يستقبل المهاجرين موقتا قبل ان يتم نقلهم الى مركز آخر في الجزيرة، وفق «فرانس برس».

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وتجمع نحو 150 من السكان حول المركز بعد وصول مهاجرين جدد الى شاطىء سكالا سيكامينياس خشية ان يعيد المركز فتح ابوابه ثم احرقوه في شكل جزئي. وشوهد نحو سبعين من طالبي اللجوء كانوا لا يزالون على الشاطىء مساء من دون بطانيات. ووصل 500 مهاجر على الأقل إلى نقاط مختلفة في ليسبوس على متن عشرة زوارق.

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وأبدى سكان غضبهم حيال وصول هؤلاء ومنعوا زورقا يقل نحو خمسين مهاجرا من الرسو وصرخوا في وجههم «عودوا إلى تركيا».