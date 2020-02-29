بوتين وإردوغان يبحثان هاتفيا تصاعد التوتر في إدلب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان، 8 أبريل 2019. (أ ف ب)

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، بمبادرة من الجانب التركي.

ووفق وسائل إعلام، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات في سورية. وأعربا عن قلقهما إزاء تصاعد التوتر في إدلب، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بما في ذلك بين أفراد الجيش التركي. وأكدا أهمية تحسين فعالية التنسيق بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية.

كما ناقش بوتين وإردوغان تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها في عامي 2018 و2019. وشدد الطرفان على أن المهمة ذات الأولوية هي محاربة الجماعات الإرهابية الدولية.