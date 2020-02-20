الصين: تراجع عدد الإصابات بكورونا المستجد ومزيد من الوفيات خارج البلاد

أعلنت الصين، الخميس، تسجيل تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أنه مؤشر إلى احتواء الوباء، وذلك مقابل تزايد المخاوف في الخارج بعد الإعلان عن وفاة شخصين مصابين بالفيروس في اليابان وعن تفش واسع النطاق للوباء في كوريا الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 بعد وفاة 114 شخصا آخرين، لكن مسؤولي الصحة أفادوا بأدنى عدد من الإصابات الجديدة في قرابة شهر، ويشمل ذلك مقاطعة هوباي بؤرة الوباء، وأصيب أكثر من 74 ألف شخص في الصين ومئات آخرون في قرابة 25 دولة، وخارج الصين القارية توفي جراء الفيروس نحو عشرة أشخاص.

وارتفع عدد الوفيات في اليابان إلى ثلاث بعد وفاة رجل وامرأة في الثمانينات من العمر على متن سفينة تخضع لحجر صحي، فيما تتصاعد المخاوف بشأن ركاب آخرين نزلوا من سفينة «ديموند برنسس» بعد تأكد إصابتهم بالمرض.

وكشفت كوريا الجنوبية أن عدد المصابين في البلاد تضاعف في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ 104 أشخاص، معلنة وفاة رجل ستّيني مصاب بالفيروس في مدينة تشيونغدو، التي تبعد 320 كلم جنوب سول، وكان أصيب بالمرض في مستشفى مع 14 آخرين بين مرضى وطاقم طبي.

وفي مدينة دايغو المجاورة البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة يعتقد أن امرأة ستّينية كانت تجهل أنها مصابة بالفيروس نقلت العدوى إلى نحو أربعين شخصا، ونصح رئيس بلدية المدينة، رابع أكبر مدن البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون شخص، السكان بالبقاء داخل منازلهم، بينما فرض قادة قاعدة عسكرية كبيرة في المنطقة، قيودا على الدخول إليها، وأحصيت ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران، بحسب ما ذكر الخميس لـ«فرانس برس» المتحدث باسم وزارة الصحة، غداة الإعلان عن حالتي وفاة بالفيروس، وتأكدت وفيات بالمرض في فرنسا والفلبين وتايوان وهونغ كونغ.

وقال مسؤولون صينيون هذا الأسبوع إن جهودهم الكبيرة ومنها عزل عشرات ملايين الأشخاص في هوباي وفرض قيود على الحركة في مدن أخرى في أنحاء البلاد بدأت تؤتي ثمارها.