نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية تحقق في عمليتي إطلاق نار داميتين قرب فرانكفورت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 10:46 صباحا
محققون أمام مقهى تعرض لإطلاق نار في هاناو بغرب ألمانيا، 20 فبراير 2020 (أ ف ب)

تولت النيابة المختصة في مكافحة الإرهاب التحقيق في عمليتي إطلاق نار داميتين أسفرتا عن تسعة قتلى، مساء الأربعاء، قرب فرانكفورت ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو «كراهية الأجانب».

ووفق مصادر قريبة من التحقيق، عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو في حين أعلنت الشرطة نحو الساعة 06.00 بالتوقيت المحلي أنها عثرت على «المنفّذ المحتمل» للجريمة في شقة مع جثة شخص آخر، وفق «فرانس برس».

وقتل تسعة أشخاص ليل الأربعاء في مدينة هاناو قرب فرانكفورت بوسط ألمانيا في عمليتي إطلاق نار عثر على المشتبه بتنفيذهما جثة هامدة في منزله، وفق ما أعلنت الشرطة. واستهدف الهجومان مقهيين للنارجيلة وتسببا أيضا بجرح العديد من الأشخاص حالة بعضهم خطيرة، وفق وسائل إعلام محلية.

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