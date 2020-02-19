رئيس وزراء أستراليا السابق: مسؤولون اشتبهوا بتعمد قائد الطائرة الماليزية المفقودة «إسقاطها»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 02:37 مساء
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس الوزراء الأسترالي السابق، طوني أبوت، إن مسؤولين رفيعي المستوى في ماليزيا اشتبهوا بادئ الأمر بأن قائد «بوينغ 777» التابعة للخطوط الماليزية أسقطها عمدا قبل ست سنوات.

وفي 8 مارس 2014، اختفت هذه الطائرة التي أقلعت من كوالالمبور نحو بكين، وعلى متنها 239 شخصا بشكل غامض. ولم يعثر أبدا على أثر لها بعد عملية بحث شملت مساحة 120 ألف كلم مربع في جنوب المحيط الهندي قبالة أستراليا.

وأوقفت عملية البحث البحرية التي كانت الأكبر في التاريخ في يناير 2017. وتثير منذ ذلك الحين أسباب اختفاء الطائرة العديد من التكهنات.

شبهة الانتحار
وفي وثائقي بثته شبكة «سكاي نيوز»، اليوم الأربعاء، ونقلت عنه «فرانس برس»، أكد أبوت أنه علم بعد أسبوع من الكارثة أن ماليزيا تشتبه بأن قائد الطائرة قد أوقعها عن عمد. وأضاف: «فهمت بوضوح أن مسؤولين كبارا جدا في الحكومة الماليزية يعتقدون منذ البداية أن ما حصل هو فعل انتحاري قام به الطيار، لكن لن أقول لكم من قال ذلك».

وترفض عائلة الطيار زهاري أحمد شاه هذه الفرضية. وانتقد المدير السابق لإدارة الطيران المدني الماليزية، أزهر الدين عبدالرحمن، تصريحات أبوت، مؤكدا أنه لا أدلة كافية تدعم هذه الفكرة.

وقال أزهر الدين، الذي كان يرأس إدارة الطيران المدني عند اختفاء الرحلة، للوكالة الفرنسية: «كانت مجرد فرضية.... هذه التكهنات ستسبب ألما لأهالي الضحايا. وعائلة الطيار ستشعر بالاستياء أيضا، لأنكم تطلقون اتهاما دون أي دليل».

واتهم العديد من أقارب الضحايا شركة الخطوط الجوية الماليزية والحكومة بإخفاء معلومات حول المأساة، وهو ما نفته الجهتان.

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