الرئيس الأفغاني متفائل بحذر بشأن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن و«طالبان»

الرئيس الأفغاني أشرف غني، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ، 15 فبراير 2020. (فرانس برس)

أبدى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم السبت، تفاؤلًا حذرًا بشأن حظوظ التوصل في غضون 10 ايام إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» حول انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ، قال غني، «اتفقنا على عدم التصريح أمس أو اليوم، سنصرح خلال الأسبوع المقبل، بعد عشرة أيام» في حال جرى احترام الهدنة الموقتة التي تم التوصل إليها خلال الأسبوع الحالي بين واشنطن و«طالبان»، حسب وكالة «فرانس برس»

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ويعد احترام هذه الهدنة التي يفترض أن تثبت حسن نوايا «طالبان» وقدرتها على السيطرة على عناصرها، مقدمةً لإبرام اتفاق حول انسحاب ما بين 12 و13 ألف عسكري أميركي من أفغانستان.

برغم ذلك، أقر غني بالشكوك حول جدية «طالبان» في إيقاف العنف بعد انسحاب القوات الأميركية، وقال «إنه سؤال المليار دولار»، مضيفًا «لن تجدوا الإجابة إلا في حال الانخراط بمسار سلام».

وفي وقت كانت حكومة كابول مستبعدة من المفاوضات، أكد غني في سياق حديثه أن حكومته «متناغمة» مع واشنطن.

وكان وزير الداخلية الأفغاني مسعود أندرابي، أكد لـ«فرانس برس» خلال الأسبوع الحالي، أن قوات الأمن الأفغانية، وهي لاعب رئيسي في الميدان وأحد أهداف المتمردين، «مستعدة للدفاع عن نفسها، وفي الوقت عينه احترام شروط وقف لإطلاق النار أو خفض للعنف».

ولا تزال الهدنة الموقتة المفترض أن تدوم سبعة ايام غامضة. فموعد بدئها غير محدد بعد، فيما تكتفي الولايات المتحدة بالإشارة إلى أنه سيكون «قريبًا».