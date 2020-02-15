ماكرون: الغرب ضعيف وروسيا ستواصل زعزعة استقرار الديمقراطيات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 12:24 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، عن أسفه «لضعف الغرب» يواكبه «انكفاء نسبي» للولايات المتحدة، في تصريحات تناقض تأكيدات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.

ووفق «فرانس برس»، قال ماكرون في مؤتمر الأمن في ميونيخ إن «هناك ضعفا للغرب». وأضاف: «هناك سياسة أميركية بدأت قبل أعوام وليس في ظل الإدارة الحالية، تشمل نوعا من الانكفاء ومراجعة لعلاقتها مع أوروبا».

وصرح ماكرون بأن روسيا «ستواصل محاولة زعزعة استقرار» الديمقراطيات الغربية عن طريق التلاعب بشبكات التواصل الاجتماعي أو عمليات معلوماتية. وأضاف: «أعتقد أن روسيا ستواصل محاولة زعزعة الاستقرار، إما عبر أطراف فاعلة خاصة أو عبر خدمات مباشرة، أو عبر وكلاء»، معتبرا أنها «طرف فاعل عدواني للغاية» في هذا المجال.

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