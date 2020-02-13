واشنطن تعلن التوصل إلى هدنة موقتة مع طالبان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 09:06 مساء

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، الخميس، أن بلاده توصلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة موقتة تمتد أسبوعا في أفغانستان، وجاء الإعلان خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال اسبر خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إنّ «الولايات المتحدة وطالبان ناقشتا مقترحا لخفض العنف لمدة أسبوع»، كما اعتبر أن حواراته مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي «بناءة»، مضيفًا: «لقد قلنا دائما إن أفضل حلّ في أفغانستان، إن لم يكن الوحيد، هو الحلّ السياسي. حققنا تقدما على هذا المستوى، وسنقدم قريبا معلومات إضافية حول الموضوع، آمل ذلك».

وتابع وزير الدفاع الأميركي «نعتقد أنّ سبعة أيام جيدة حاليا، لكن على كل حال ستكون مقاربتنا لهذا المسار مرتكزة على شروط، أكرر، شروط»، مشيراً إلى أنّه «كلما تقدمنا، ستكون هناك عملية تقييم مستمرة»، مكررا «في حال تقدمنا»، من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ «نساند جهود الولايات المتحدة في المفاوضات مع طالبان»، لكنه حذر من أنّه «يجب على طالبان أن تظهر رغبة وقدرة فعلية على خفض العنف».

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن الأربعاء أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلمه بحدوث «تطورات مهمة»، في المفاوضات مع طالبان. وأكد بومبيو ذلك أمام صحفيين رافقوه على متن الطائرة التي أقلته إلى مؤتمر ميونخ للأمن.

وانخرطت واشنطن والمتمردون في مفاوضات منهكة تتواصل منذ أكثر من عام، جرى خلالها البحث في وضع حد للحرب التي صارت الأطول في تاريخ حروب الولايات المتحدة، ونقلت جريدة «نيويزرك تايمز» عن مسؤولين أفغان وأميركيين أن الرئيس دونالد ترامب أعطى موافقته المشروطة لعقد اتفاق مع طالبان لبدء سحب القوات الأميركية.

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