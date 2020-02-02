إصابة شخصين في الهجوم «الإرهابي» في لندن

اعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء «إرهابي»بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم.

وكتبت الشرطة على تويتر «نعتقد أن هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما»، مضيفة أن الهجوم "تم احتواؤه»، وفق «فرانس برس».