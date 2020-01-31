انفصال تاريخي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الانقسامات

متظاهر مناهض لبريكست يرفع علمي الاتحاد الاوروبي وبريطانيا أمام البرلمان في لندن , 30 يناير 2020, (أ ف ب)

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات والتقلبات أصبحت بريطانيا الجمعة، أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي لتنهي بذلك علاقة صاخبة استمرت 47 عاما، في انفصال تاريخي سيحتفل به مناصرو بريكست، فيما يثير مشاعر حزن لدى مؤيدي أوروبا.

بعد إرجاء بريكست ثلاث مرات، يرتقب أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي عند الساعة 23.00 بتوقيت لندن وتوقيت غرينيتش بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على تصويت 52% من البريطانيين لصالح الخروج في استفتاء عام 2016، وفق وكالة «فرانس برس».

لكن هذه النهاية ليست سوى بداية فصل ثان من مسلسل بريكست الطويل، وهو المفاوضات المعقدة حول العلاقات التي ستربط لندن وبروكسل بعد المرحلة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

كما ستدخل بريطانيا في مفاوضات موازية مع الحليف الأميركي التاريخي، بعدما أبدى الرئيس دونالد ترامب حماسة لهذا الانفصال معتبرا أنه يشكل آفاقا اقتصادية جديدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه للامة قبل ساعة من خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، وزعها مكتبه إنها «ليست نهاية، بل بداية.. حان الوقت لتجديدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ».

وجونسون أبرز الشخصيات التي كانت وراء بريكست، والذي انتخب بغالبية كبرى في ديسمبر، على أساس وعد بإنجاز هذه الخطوة، يرغب في «توحيد» البلاد من أجل التمكن من المضي قدما.

لكن المهمة تبدو صعبة، فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» أن 30% فقط من مناصري البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي قبلوا الانفصال.

جواز سفر أزرق

الجمعة يوم تاريخي لكنه لن يؤدي مباشرة الى تغييرات كبرى ملموسة باستثناء العودة الى جواز السفر الأزرق، وليس جواز السفر الأوروبي خمري اللون وإغلاق وزارة بريكست التي لم يعد لها داع.

ولكي يمر الانفصال بهدوء ستواصل بريطانيا تطبيق القواعد الأوروبية خلال الفترة الانتقالية.

وقال جيل راتر من مركز الابحاث «معهد الحوكمة» لوكالة «فرانس برس» إن «بريطانيا تغادر كل المؤسسات السياسية الأوروبية»، مضيفا «لكن بالنسبة للناس العاديين والشركات، لا شيء سيتغير».

بينما هذا لا يمنع أشد أنصار الخروج من الاتحاد وفي مقدمهم نايجل فاراج الشخصية الأساسية في بريكست، من الاحتفال بتحقق حلمهم أخيرا.. ويعتزمون تنظيم حفل أمام البرلمان.

في المقابل، يعتزم النائب الأوروبي السابق الليبرالي الديمقراطي أنطوني هوك، رفع لافتة في دوفر بطول 150 مترا تعبر عن محبته لأوروبا وكتب عليها «نحن نحب دائما الاتحاد الأوروبي».

وفي اسكتلندا المؤيدة لأوروبا، وحيث أثار موضوع بريكست النزعات القديمة للاستقلال عن المملكة المتحدة، سيبقى العلم الأوروبي يرفرف فوق البرلمان.

ويشكل تحويل بريكست إلى خطوة ملموسة، انتصارا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي نجح حيث فشلت سلفه تيريزا ماي التي خاضت مفاوضات طويلة وصعبة مع الاتحاد الأوروبي، ولم تتمكن من إقناع البرلمان بتمرير الاتفاق.

وبعدما أعاد التفاوض على النص في الخريف مع بروكسل، تمكن رئيس بلدية لندن السابق من تمريره في البرلمان في نهاية يناير الحالي، بسبب حصوله على غالبية قوية فيه، قبل ن يصادق عليه البرلمان الأوروبي في جلسة كانت مؤثرة جدا للنواب البريطانيين الأوروبيين عند رحيلهم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، «سنحبكم دائما وسنكون دائما قريبين منكم وسنفتقدكم».

من جهته، أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه الذي بات مكلفا بالمباحثات حول العلاقة المستقبلية مع لندن «أشعر بالأسف لأن تكون اختارت بريطانيا الانعزال بدل التضامن.. إنه بالطبع يوم حزين ودراماتيكي.. يساهم ذلك في إضعاف الجانبين».