ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 14 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب شرق تركيا إلى 14 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت الوكالة التركية للكوارث.

وأشارت الوكالة إلى أن ثمانية أشخاص قُتلوا في محافظة الأزيغ وستة آخرين في ملاطيا.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل، عندما ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات شرق تركيا الجمعة، بحسب وزير الداخلية سليمان صويلو.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الوزير قوله «نأمل بألا يكون هناك ضحايا آخرين.. حتى الآن عدد القتلى اربعة» في محافظتي الأزيغ وملاطيا.

واهتزت الأرض في منطقة سيفريجه، في محافظة الأزيغ، حوالي الساعة 8:55 مساءً بالتوقيت المحلي بحسب الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث، فيما قال المعهد الأميركي الجيولوجي إن قوة الهزة بلغت 6.7 درجات.

وأشار الوزير الى انهيار عدة مباني في المنطقة.

فيما قال ملاحات جان (47 عاما) من سكان الازيغ لوكالة «فرانس برس»، «لقد كان الأمر مخيفاً وسقط الأثاث علينا. هرعنا الى الخارج. سنمضي الأيام القليلة المقبلة في مزرعة خارج المدينة».

من جهته، قال زكريا غونيس (68 عاما) إنه شاهد مبنىً ينهار على بعد مئتي متر من منزله، دون أن يتمكن من معرفة ما إذا كان مأهولًا، مضيفا «لقد خرج الجميع إلى الشوارع، كان قوياً للغاية ومخيفاً جدا».

وذكرت قناة تلفزيون «إن تي في» أن سكان عدة مناطق في شرق تركيا شعروا بالزلزال، بما في ذلك تونجلي، مشيرة إلى تعبئة فرق الانقاذ.

وتركيا الواقعة على عدة خطوط تصدع، تتأثر بشكل متكرر بالزلازل، ففي عام 1999، ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات شرق البلاد ما أسفر عن مصرع أكثر من17 الف شخص بينهم ألف في اسطنبول.

وفي سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات أسطنبول.

ويعتقد الخبراء أن زلزالا كبيرا يمكن أن يضرب في أي وقت هذه المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة.