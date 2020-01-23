رئيس الحكومة الإيطالية يلغي مشاركته في منتدى دافوس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 07:46 مساء
رئيس الوزاء الإيطالي جوزيبي كونتي بباحة قصر شيغي 23 يناير 2020. (فرانس برس)

ألغى رئيس الحكومة الإيطالي، جوزيبي كونتي، مشاركته الخميس في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في سويسرا، قبل أيام من موعد انتخابات مهمة، وفق ما أعلن المنظمون، وكان يفترض أن يلقي كونتي خطابا عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش.

ونقلت وكالات أنباء إيطالية عن مصادر مقربة من الحكومة أن كونتي بقي في روما بسبب «التزامات حكومية عاجلة» ويفترض أن يحضر لعقد اجتماع لمجلس الوزراء مساء الخميس واجتماعات أخرى حول ملفات طارئة، وتضرر التحالف الحكومي الإيطالي باستقالة لويجي دي مايو من رئاسة حزب خمس نجوم، وأعلن دي مايو عن قراره الأربعاء قبل أربعة أيام من انتخابات محلية مهمة.

ويمكن لانتصار اليمين المتطرف في الاقتراع المرتقب الأحد في إقليم «اميليا - رومانيا»، الذي يقع في منطقة تعتبر تقليديا معقلا لليسار، أن يؤدي لسقوط الحكومة وتنظيم انتخابات تشريعية يرغب بها بشدة زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني.

وتأسف رئيس الحكومة المقرب من خمس نجوم على قرار دي مايو، لكنه أكد أنه لن يكون له «أي أثر على الحكومة»، ويتولى دي مايو حقيبة وزارة الخارجية، ومن المتوقع أن يبقى في منصبه، واعتبر وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي روبرتو غوالتييري الموجود في دافوس، في حوار مع تلفزيون «سي ان بي سي» أن قرار دي مايو «لا يغيّر شيئا من ناحية الاستقرار الحكومي»، وقال غوالتييري «أظن أن المستثمرين فهموا اليوم أن ما جرى تغيير داخل حزب ولا يؤثر على دعم الحكومة»، مضيفا «لا يمثل ذلك أزمة سياسية، وليس له تداعيات على الحكومة ولا على الغالبية الواسعة في البرلمان».

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