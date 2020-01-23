مايك بنس من القدس: الولايات المتحدة تدعو العالم إلى الوقوف بحزم ضد إيران

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. (أرشيفية: الإنترنت)

حث نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من القدس زعماء العالم المجتمعين الخميس إلى «الوقوف بحزم» ضد إيران، واصفا إياها بأنها الدولة الوحيدة التي تتنكر «سياستها» للمحرقة.

وقال بنس في حفل إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر «أوشفيتز» النازي «يجب علينا أن نقف أقوياء ضد الحكومة الوحيدة في العالم التي تنكر سياستها وقوع المحرقة»، ويقام الحفل في مركز النصب التذكاري للمحرقة النازية «ياد فاشيم» في القدس، وفقًا لوكالة «فرانس فرنس».

ويلقي رؤساء روسيا وفرنسا وألمانيا ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز كلمات خلال الاحتفال، بالإضافة إلى كلمات المسؤولين الإسرائيليين، ويحضر الحفل أيضاً ملوك إسبانيا وبلجيكا وهولندا.

أما بولندا حيث يقع معسكر «أوشفيتز» الذي تم تحريره على يد الجيش الأحمر السوفياتي، فتحيي في 27 الجاري ذكرى المحرقة التي قضى فيها ستة ملايين يهودي على أيدي القوات النازية.

في القدس، سيركز المتحدثون على المحرقة وإرثها، كما سيتناولون مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة خاصة مع تزامن الحدث في القدس مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ويجري هذا الحدث قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية العامة المقرّرة في الثاني من مارس المقبل.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء خلال حفل عشاء للضيوف في مقر إقامته في مدينة القدس «هذا تجمع تاريخي، ليس بالنسبة لإسرائيل فقط وإنما للبشرية جمعاء»، ودعا ريفلين العالم إلى «التوحد في سبيل مكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتطرف»، ومن المقرر أن ينضم إلى الحدث حوالي مئة من الناجين من المحرقة النازية.