مايك بنس من القدس: الولايات المتحدة تدعو العالم إلى الوقوف بحزم ضد إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 06:08 مساء
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. (أرشيفية: الإنترنت)

حث نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من القدس زعماء العالم المجتمعين الخميس إلى «الوقوف بحزم» ضد إيران، واصفا إياها بأنها الدولة الوحيدة التي تتنكر «سياستها» للمحرقة.

وقال بنس في حفل إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر «أوشفيتز» النازي «يجب علينا أن نقف أقوياء ضد الحكومة الوحيدة في العالم التي تنكر سياستها وقوع المحرقة»، ويقام الحفل في مركز النصب التذكاري للمحرقة النازية «ياد فاشيم» في القدس، وفقًا لوكالة «فرانس فرنس».

ويلقي رؤساء روسيا وفرنسا وألمانيا ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز كلمات خلال الاحتفال، بالإضافة إلى كلمات المسؤولين الإسرائيليين، ويحضر الحفل أيضاً ملوك إسبانيا وبلجيكا وهولندا.  

أما بولندا حيث يقع معسكر «أوشفيتز» الذي تم تحريره على يد الجيش الأحمر السوفياتي، فتحيي في 27 الجاري ذكرى المحرقة التي قضى فيها ستة ملايين يهودي على أيدي القوات النازية.

في القدس، سيركز المتحدثون على المحرقة وإرثها، كما سيتناولون مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة خاصة مع تزامن الحدث في القدس مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ويجري هذا الحدث قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية العامة المقرّرة في الثاني من مارس المقبل.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء خلال حفل عشاء للضيوف في مقر إقامته في مدينة القدس «هذا تجمع تاريخي، ليس بالنسبة لإسرائيل فقط وإنما للبشرية جمعاء»، ودعا ريفلين العالم إلى «التوحد في سبيل مكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتطرف»، ومن المقرر أن ينضم إلى الحدث حوالي مئة من الناجين من المحرقة النازية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
50 ألف دينار دعما للملاكمين بريبش والزناد
رياضة محلية
مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

للمرة الأولى في تاريخ لبنان 6 وزيرات في حكومة دياب إحداهن على رأس «الدفاع»