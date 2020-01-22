«عزل ترامب».. مواجهات ساخنة في مجلس الشيوخ حول الشهود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 11:35 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت).

خاض الجمهوريون والديموقراطيون مواجهة حادة في مجلس الشيوخ حول استدعاء شهود وطلب وثائق من البيت الأبيض، الثلاثاء، في اليوم الأول من محاكمة تاريخية بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب.

ودارت نقاشات حامية بين الجانبين حول إجراءات المحاكمة أتاحت للديموقراطيين فرصة عرض قضيتهم ضد ترامب على التلفزيون الوطني؛ لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل استعرض قوته السياسية وقام بتحريك غالبيته في المجلس البالغة 53 - 47 لعرقلة جهود الديموقراطيين الواحدة تلو الأخرى، الهادفة لتغيير ضوابط هذه المحاكمة، التي تقول تقارير إنه صاغها مع البيت الأبيض لحماية ترامب، حسب «فرانس برس».

وبعد 13 ساعة من النقاشات، قبيل الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، نجح ماكونيل في التصدي لكل محاولات الديموقراطيين ضامنا سيطرة الجمهوريين على محاكمة يأملون أن تغلق بنهاية الشهر.

وكان ترامب من ناحيته يتابع إجراءات عزله من المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، ووصفها بـ«الزائفة».

وتركز اليوم الأول للنقاش على البرنامج الذي وضعه ماكونيل للمحاكمة: جلسات استماع مدتها 24 ساعة للاتهام ومثلها للدفاع ليقدم كل طرف حججه، كل ذلك في ستة أيام حدا أقصى.

غضب الديموقراطيين
وما يغضب الديموقراطيين رفض ماكونيل استدعاء الشهود وطلب وثائق، قبل انتهاء مرحلة النقاش. كما أنهم يريدون الاستماع إلى مساعدي ترامب الحاليين والسابقين، ومنهم كبير موظفي البيت الأبيض ميك ماليفيني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

ومن دون أي ضمانة بشأن استدعاء شهود حتى في ذلك الوقت، سعى الديموقراطيون في اللحظات الأخيرة لإعطاء قاضي المحكمة العليا جون روبرتس، الكلمة الفصل حول ذلك.

وقال كبير المدعين آدم شيف في محاكمة العزل: «لا يريدون محاكمة عادلة، لا يريدون أن يتم الاستماع لهؤلاء الشهود ... لا يريدون رأي قاض محايد».

لكن أعضاء فريق المدعي شيف استغلوا فرصة طلب تعديلات وعرضوا في أحاديث تلفزيونية مطولة قضيتهم ضد ترامب أمام الشعب الأميركي.

وعرضوا رسوما بيانية مفصلة وفيديوهات لدبلوماسيين أميركيين يدلون بشهاداتهم في أواخر العام الماضي عن أن ترامب أشرف على المخطط الذي استمر شهورا، للضغط على أوكرانيا لمساعدته للإضرار سياسيا بمنافسه المحتمل جو بايدن والديموقراطيين.

كما عرضوا فيديو يظهر ترامب نفسه يقول في ديسمبر الماضي إنه يود حضور شهود مثل مالفيني.

وحاول محامو ترامب بقيادة بات سيبولوني وجاي سيكولو على ما يبدو للتصدي لتهم الديموقراطيين، وتخلوا عن فرصة للدفاع عن ترامب على التلفزيون وركزوا بشكل كبير على أن تحقيقات مجلس النواب «ليست عادلة».

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