«عزل ترامب».. مواجهات ساخنة في مجلس الشيوخ حول الشهود

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت).

خاض الجمهوريون والديموقراطيون مواجهة حادة في مجلس الشيوخ حول استدعاء شهود وطلب وثائق من البيت الأبيض، الثلاثاء، في اليوم الأول من محاكمة تاريخية بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب.