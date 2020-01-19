وصول جثامين ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى كييف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 04:17 مساء
شموع أمام قائمة أسماء ضحايا الطائرة الأوكرانية. (فرانس برس)

وصلت نعوش الضحايا الأوكرانيين الـ11 الذين قضوا بعد أن أسقط صاروخ إيراني عن طريق الخطأ الطائرة التي كانوا على متنها، الأحد، إلى كييف وسط توتر شديد مع واشنطن، وحضر الرئيس فلوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء أوليكسي غونشاروك ومسؤولون آخرون مراسم إخراج نعوش أفراد طاقم الطائرة التسعة، ومسافرين من الطائرة على مدرج مطار كييف وفقًا لمشاهد صورت مباشرة.

ووقف عاملون في شركة الطيران الأوكرانية على أرض المدرج يحملون الورود وبعضهم يبكي في استقبال النعوش التي لفت بالعلم الأوكراني، وكانت طائرة «بوينغ 737» متوجهة إلى كييف، لكنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير؛ ما أدى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين.

وتحطمت الطائرة بعيد إطلاق إيران صواريخ على القوات الأميركية في العراق ردًّا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أميركية في بغداد، وبعد أيام اعترفت طهران بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

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