رويترز: 6 مصابين أتراك في انفجار سيارة ملغومة بالصومال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 03:38 مساء

 

قالت الشرطة الصومالية إن سيارة ملغومة انفجرت مستهدفة مجموعة من «المتعاقدين الأتراك» في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو يوم السبت مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

ولم يُعرف منفذو الهجوم لكن سكانا ورجال شرطة قالوا إن «مقاتلي حركة الشباب حاولوا مهاجمة أفجوي التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن مقديشو في وقت متأخر يوم الجمعة وجرى صدهم».

وقال الشرطي نور علي لـ«رويترز» من أفجوي «سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء»، مضيفًا: «في وقت لاحق حتى الآن نعرف أن ثلاثة مهندسين أتراكا ومترجمهم أصيبوا، وأصيب أيضا رجلا شرطة في الانفجار».

وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء المملوكة للدولة في تركيا نقلا عن معلومات من السفارة التركية في مقديشو إن الأتراك الأربعة المصابين في الهجوم يعملون في شركة بناء وإنهم يتلقون العلاج في المستشفى، وكانت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة في إطار حملتها لإسقاط حكومة الصومال المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال صاحب متجر يدعى فرح عبد الله ، لوكالة «رويترز» من أفجوي «سمعنا انفجارا ضخما وبسرعة ظهرت سحب من الدخان في الهواء. قبل الانفجار كان هناك عدد من المهندسين الأتراك ورتل للشرطة الصومالية في المكان»، مضيفًا: «نرى ضحايا يجري نقلهم لكننا لا نستطيع معرفة إن كانوا قتلى أم جرحي».

ومنذ المجاعة التي وقعت في الصومال عام 2011، صارت تركيا مصدرا رئيسيا للمساعدات في وقت تسعى فيه أنقرة لزيادة نفوذها بالقرن الأفريقي في إطار منافسة مع السعودية والإمارات، ويساعد المهندسون الأتراك في شق الطرق في الصومال. وكانت مجموعة من المهندسين من بين ضحايا انفجار وقع عند نقطة تفتيش في مقديشو في أواخر ديسمبر  مما أودى بحياة 90 شخصا على الأقل.

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