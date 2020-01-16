روحاني: أعمل يوميا لمنع الحرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 12:28 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أنه يعمل «يوميا لمنع الحرب»، بينما تشهد العلاقات بين طهران وواشنطن فترة جديدة من التوتر الشديد.

وقال إن «الحكومة تعمل يوميا على منع مواجهة عسكرية أو الحرب»، مؤكدا أن الحوار بين إيران والعالم صعب «لكنه ممكن»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقصفت طهران في 8 يناير قاعدتين في العراق يستخدمهما الجيش الأميركي، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني قبل خمسة أيام من ذلك التاريخ.

لكن حديث إيران عن التهدئة لم يمنعها من توجيه الاتهامات إلى الأوروبيين الخميس بالتضحية «بما تبقى» من الاتفاق النووي الإيراني من أجل مصالحها الاقتصادية، وذلك عقب ما بدا كأنه «ابتزاز» لها من طرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر» إن باريس ولندن وبرلين «باعت ما تبقى من (الاتفاق) لتجنب رسوم جمركية جديدة يفرضها ترامب».

وشارك ظريف على حسابه مقالا لصحيفة «واشنطن بوست»، جاء فيه أن «ترامب هدد سرا (العواصم الثلاث) بفرض رسوم جمركية بـ25% على السيارات الأوروبية»، في حال لم تفعّل آلية فض النزاعات الواردة في الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في فيينا العام 2015.

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وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث تفعيلها، الثلاثاء، آلية فض النزاعات لمحاولة إجبار إيران على العودة لتطبيق كامل نص الاتفاق. وتوجه جواد ظريف للأوروبيين بالقول حول آلية فض النزاع: «أصدقائي، لا فائدة من ذلك. أنتم أثرتم فقط شهيته»، كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «آرنا». وأضاف ظريف: «إن أردتم بيع نزاهتكم، افعلوا ذلك. لكن لا تتحدثوا عن مبادئ أخلاقية أو قانونية عظيمة».

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