مقتل ثلاثة معلمين خلال هجوم لحركة «الشباب» في كينيا

جنود كينيون عند مدخل جامعة غاريسا عند إعادة فتحها، 11 يناير 2016. (أ ف ب)

قُـتل ثلاثة معلمين وخُـطف رابع في شرق كينيا، في هجوم شنه مسلحون يعتقد بأنهم مقاتلون في حركة الشباب الإسلامية الصومالية قاموا خلاله بتدمير أحد أعمدة الاتصالات جزئيًّا، وبإحراق مركز للشرطة، كما أعلنت مصادر في الشرطة.

وقالت الشرطة الكينية في بيان إنه نحو الساعة الثانية، الإثنين، (23.00 ت غ الأحد) «قام مسلحون يعتقد بأنهم من عناصر حركة الشباب بمهاجمة المدرسة الابتدائية في كاموثي ومركز الشرطة في كاموثي وعمود اتصالات، وقتلوا ثلاثة معلمين»، وفق «فرانس برس».

وتبعد كاموثي أربعين كيلومترًا إلى جنوب مدينة غاريسا في جنوب شرق كينيا. وأفاد تقرير للشرطة بأن «ثلاثة مدرسين ليسوا من المنطقة قُـتلوا وخُـطف آخر»، موضحًا أن «المهاجمين استثنوا ممرضة في المنطقة بسبب جنسها».

وأضافت الشرطة أن «عمود الاتصالات تضرر جزئيًّا، لكنه ما زال يعمل»، موضحة أنها تبحث عن المهاجمين. وقال مسؤول كبير في الشرطة «أضرموا النار» في مركز شرطة كاموثي.

ونفذت حركة الشباب عدة هجمات واسعة النطاق في كينيا تقول إنها تأتي ردًّا على إرسال عسكريين كينيين إلى الصومال في العام 2011 للمساعدة في مكافحة الحركة، كما استهدفت الشباب أيضًا المصالح الأجنبية في البلاد.

وكثفت هذه الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» منذ بداية السنة هجماتها في شرق كينيا المحاذي للحدود مع الصومال، ووُضعت الشرطة الكينية في حالة تأهب قصوى. وتعكس هجمات حركة الشباب مدى قدرتها على إلحاق أضرار كبيرة في المنطقة، رغم خسارتها أبرز معاقلها المدنية في الصومال.

وطُردت الحركة من معقلها الرئيسي مقديشو في العام 2011، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشن منها حرب عصابات وهجمات انتحارية. ويقدر عدد مقاتلي الحركة بين خمسة آلاف وتسعة آلاف شخص.