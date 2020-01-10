طهران تطالب أوتاوا بتسليم معلوماتها حول إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

دعت إيران، الخميس، كندا لتزويدها بما لديها من معلومات قالت أوتاوا إنها تفيد بأن طائرة «البوينغ 737» الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني.

كما دعت وزارة الخارجية الإيرانية شركة «بوينغ» الأميركية للمشاركة بالتحقيق الرسمي في التحطم، بعد ورود تصريحات أميركية وبريطانية تتطابق مع ما أعلنته كندا بأن الطائرة قد تكون أُسقطت بصاروخ عن طريق الخطأ عقب إطلاق الجمهورية الإسلامية، أمس الأربعاء، صواريخ بالستية على قواعد تستخدمها القوات الأميركية في العراق ردًا على اغتيال غارة أميركية الجنرال قاسم سليماني.