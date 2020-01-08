«النواب الأميركي» يصوت الخميس على قرار يمنع ترامب من خوض حرب ضد إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 11:45 مساء
مجلس النواب أثناء التصويت على توجيه قرار اتهامي إلى ترامب، 18 ديسمبر 2019.(فرانس برس).

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأربعاء، أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبها الديموقراطي سيصوّت، الخميس، على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران بعدما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقالت بيلوسي «مخاوفنا لم تتبدد» على الرغم من المعلومات السرية التي اطلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترامب إصدار الأمر باغتيال سليماني بغارة جوية في بغداد الأسبوع الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أنه «التزامًا منا بواجبنا بضمان أمن الشعب الأميركي» فإنّ مجلس النواب سيصوت الخميس على مشروع القرار «الذي يهدف إلى الحد من الأعمال العسكرية للرئيس ضد إيران».

ومن المقرّر أن يتم التصويت على مشروع القرار في اللجنة المختصة في مجلس النواب مساء الأربعاء تمهيدًا لإحالته إلى التصويت أمام المجلس بأسره الخميس، لكن حتى وإن صوت مجلس النواب على مشروع القرار فهذا لا يعني أنه سيرى النور لأن مصيره سيكون على الأرجح الوأد في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الموالون للرئيس ترامب.

وجددت بيلوسي انتقادها للرئيس الجمهوري على الأمر الذي أصدره الأسبوع الماضي باغتيال سليماني، وقالت إن الغارة التي نفذتها طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد فجر الجمعة كانت «ضربة عسكرية غير متكافئة واستفزازية تقرّرت بدون استشارة الكونغرس»، وأضافت «أدّى هذا العمل إلى تعريض جنودنا ودبلوماسيينا ومواطنينا للخطر».

ويشكك العديد من أعضاء المعارضة الديموقراطية في قانونية أمر الاغتيال الذي أصدره ترامب، وكذلك في حقيقة ما تقوله الإدارة من أنّ سليماني كان يعد لتنفيذ هجمات «وشيكة» ضدّ مصالح أميركية. وللإجابة على هذه الأسئلة أطلع وزيرا الخارجية والدفاع مايك بومبيو ومارك إسبر أعضاء الكونغرس على المعلومات التي بحوزتهما بهذا الشأن وذلك في جلسة عقدت الأربعاء خلف أبواب مغلقة.

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