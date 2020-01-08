خامنئي يصف «الضربة الإيرانية» بالناجحة

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدتين عراقيتين تضمان جنودا أميركيين بـ«الناجح»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأضاف خامنئي أن الشعب الإيراني وجه صفعة قوية إلى الولايات المتحدة، وذلك في خطابه أمام حشود في طهران، لتأبين قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي قتل في قصف أميركي يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية صباح الأربعاء، في بيان سقوط 22 صاروخا إيرانيا في العراق، مشيرة إلى أن القصف استمر نصف ساعة «ولم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية»، من دون تفاصيل عن الجنود الأميركيين.