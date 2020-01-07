قتلى وجرحى في انفجار عند الحدود بين نيجيريا والكاميرون

قُتل تسعة أشخاص الإثنين في انفجار قنبلة في سوق مزدحمة على جسر عند الحدود بين نيجيريا والكاميرون، وفق ما أعلنت مصادر أمنية، وانفجرت القنبلة نحو الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش على الجانب النيجيري من جسر «ال بيد» الذي يفصل بين بلدتي غامبورو النيجيرية وفوتوكول الكاميرونية.

وقال ضابط في الجيش طلب عدم كشف هويته إن «المعلومات الأولية تفيد بمقتل تسعة أشخاص جميعهم نيجيريون»، مؤكدًا «سقوط 26 جريحا بينهم 21 نيجيريا وخمسة كاميرونيين».

وقال شهود إن كثرا ممن كانوا على الجسر قفزوا في النهر، وقال قيادي في ميليشيا محلية لوكالة «فرانس برس» إن أطفالا كانوا يبيعون الخضروات على الجسر قد قتلوا في الانفجار.

وتنشط جماعة بوكو حرام على جانبي الحدود وتشن هجمات بشكل دوري، وتشهد غامبورو، وهي مركز تجاري، أعمال عنف منذ أغسطس 2014 حين فرض جهاديو بوكو حرام سيطرتهم عليها وعلى بلدة نغالا المجاورة.

واستعاد الجيش النيجيري البلدتين في سبتمبر 2015 بمساعدة قوات تشادية بعد معارك ضرية استمرّت أشهرا، لكن المتطرفين الأسلاميين يواصلون شن هجمات متفرقة، ونصب كمائن للجنود والسيارات والمزارعين ومهاجمة مخيمات اللاجئين.

وينشط في محيط غامبورو ونغالا تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام التي انشقت عنه في عام 2016، وأسفر تمرّد بوكو حرام المستمر منذ عشرة أعوام عن 36 ألف قتيل ونحو مليوني نازح في شمال شرق نيجيريا، وطاولت أعمال العنف دول الجوار النيجر وتشاد الكاميرون، ما استدعى تشكيل تحالف عسكري من أجل التصدي للمتمردين.