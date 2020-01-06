حشود إيرانية تهتف ضد أميركا وإسرائيل في تشييع جثمان قاسم سليماني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 11:01 صباحا
آلاف الإيرانيين في حشود لتكريم الجنرال قاسم سليماني في طهران في 6 يناير 2020 (فرانس برس).

امتلأ وسط إيران صباح اليوم الاثنين بالحشود المشاركة في تكريم وتشييع جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل الجمعة الماضي في ضربة أميركية في بغداد، فيما هتف المشيعون ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

واحتشد المشيعون حاملين صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جامعة طهران، حيث يؤمّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي في الصباح صلاة الجنازة على جثمان الجنرال سليماني.

ولوحت الحشود الممتدة على مسافة كيلومترات على طول جادتي «انقلاب» (ثورة بالفارسية) وأزادي (حرية) بأعلام حمراء وإيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية.

ورفع عدد من المشيعين لافتات عليها: «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، كما حمل رجل لافتة كتب عليها بالإنجليزية «ثأر فظيع»، فيما تدعو لافتات أخرى بالإنجليزية أيضا إلى الانتقام لمقتل الجنرال سليماني.

وينقل التلفزيون الرسمي مراسم التشييع في بث مباشر تتخلله صور جوية للحشود، موردا في أسفل الشاشة شريطا كتب فيه «قيامة غير مسبوقة للعاصمة الإيرانية لدى استقبال الحاج قاسم وشهداء المقاومة».

وهددت إيران رسميا بالانتقام من الولايات المتحدة بعد مقتل قاسم سليماني في غارة أميركية استهدفته أثناء تواجده في مطار بغداد الجمعة الماضي، بينما لم يتوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديد طهران من القيام بأي رد فعل عنيف.

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